10年ぶり顔面刷新？2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はスズキブースに展示されていた「エブリイワゴン ワンパクライダー｣をご紹介します。スズキの軽ワンボックスであるエブリイは、軽自動車でありながら広い室内空間を持つモデルとしてビジネス