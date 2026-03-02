＜Visaアルゼンチンオープン最終日◇1日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目は、最終ラウンドが終了した。〈写真〉優勝プロが教える！高い球を打つコツ日本勢は3人が出場し、石川遼と杉浦悠太がともに決勝ラウンドに進出。50位タイで最終日を迎えた石川は4バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「72」と叩き、トータル4アンダー・64位タイで終えた。25位タイから