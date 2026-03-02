＜コグニザントクラシック最終日◇1日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、最終ラウンドが終了。日本勢は金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の3人が出場した。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！金谷拓実の1Wスイング決勝ラウンドに進出したのは金谷のみ。初日は82位と出遅れたが、2日目に「66」をマークして18位に浮上