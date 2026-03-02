外部環境の不透明感から波乱含みの展開を予想、問題は急落のあと 名実とも3月相場入りとなる今週の国内株式市場は、短期的な過熱感や地政学リスクの高まりなど外部環境の不透明感から、波乱含みの展開が予想される。週明けは米国のイラン攻撃を受けて大幅安となる場面もあるだろう。 実は、この月初第一営業日の急落というのは、このところずっと観測されてきた現象である。2025年6-12月は7ヶ月連続で月初に大幅安となってきた。