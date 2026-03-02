金谷拓実＝1日、パームビーチガーデンズ（ロイター＝共同）米男子ゴルフのコグニザント・クラシックは1日、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナル（パー71）で最終ラウンドが行われ、12位で出た金谷拓実は70で回り、通算8アンダーの276で17位だった。3位でスタートしたニコ・エチャバリア（コロンビア）が66をマークし、通算17アンダーで今季初優勝、通算3勝目を挙げた。優勝賞金は172万8千ドル（約2億7千万円）。