イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを巡り、EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長が、「イラン国民にとって新たな希望が生まれている」と述べました。【映像】ヒーリー国防相の様子EUのフォンデアライエン委員長は1日、イランの最高指導者だったハメネイ師が死去したことを巡り、SNSで、「イラン国民にとって新たな希望が生まれている。その未来を彼ら自身の手でつかみ、形作られることを確実にしなければな