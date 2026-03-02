メ～テレ（名古屋テレビ） 小学生のミニバスケの大会が1日、愛知県一宮市で行われ、Ｂリーグの選手たちも駆けつけました。 一宮市のいちい信金アリーナでは、県内で活動する女子小学生のミニバスケチーム、10チームが2つのグループに分かれて戦いました。 優勝したのは一宮市の「葉栗北ミニバスケットボールクラブ」で、Ｂリーグ・ファイティングイーグルス名古屋