メ～テレ（名古屋テレビ） およそ1300年の歴史がある「国府宮はだか祭」が愛知県稲沢市で行われました。 国府宮はだか祭は、厄を落とすために神男に触れようと下帯姿の男たちが激しくもみあいます。 1日の昼ごろには「儺追笹」の奉納が行われ過去最多となる620人の女性も参加しました。 午後5時ごろに今年の神男木村勇樹さんが参道に姿を表すと、1万人の「裸男」たちが神男に触れようと激しくもみ合いました。 午