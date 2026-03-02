異様な造形で魅了する衝撃のフォルム！？ 岡本太郎が叫んだ「なんだ、コレは！」【火焔型土器】 「火焔型土器」（国宝）深鉢形で、胴体に粘土紐がＳ字状か、渦巻状に張り付けられており、上部四か所に突起がある。把手のようだが、鋸の歯状に形づくられ、燃え上がる炎のようにも見えるため、火焔型土器（縄文中期）と名付けられた。 天才画家岡本太郎（1911～96年）が、「これを見たとき、心がひっくり返る思いだった