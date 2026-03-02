料理に鮮やかな彩りを演出 切ってからしばらく経つと、変色してしまうアボカド。でも、今回の「変色しないワザ」なら、キレイな色が続きます。レモン汁を使わないので、酸味が苦手な方にもオススメ！ なんと、サッとレンチンするだけで変色しづらくなるという、一生使えるワザなのです。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 実際に試した人も絶賛！本当に黒くならない つくれぽ（作