2日の東京株式市場で日経平均株価は一時、1500円の値下がりとなりました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受けてリスクを回避する売りが広がっています。一方、原油価格の指標となるWTI先物価格は上昇し、一時、1バレルあたり75ドル台をつけました。前週末より12.4%の上昇で、去年6月以来の高い水準です。