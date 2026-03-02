2日朝の東京株式市場で日経平均株価の下げ幅は一時1200円を超えました。2月28日にイスラエルとアメリカがイランを攻撃したことでイランがホルムズ海峡を封鎖すると警告をしています。これを受け、東京株式市場は原油価格の高騰や戦争が長期化するのではないかとの懸念が先行し売りが広がっています。アセットマネジメントOneの荻原健エグゼクティブストラテジストは、「どのくらい長期化するのかどうか不透明感がある。株価は基本