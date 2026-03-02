三菱重工業、川崎重工業、ＩＨＩなどが頑強な値動きをみせているほか、日本アビオニクスや、東京計器、石川製作所、豊和工業など防衛関連株に投資資金の攻勢が顕著となっている。米国とイスラエルがイランに対し軍事攻撃を仕掛けたことで、中東での地政学リスクが一段とクローズアップされている。株式市場全般には逆風材料ながら、防衛省との取引関係がある会社は防衛費拡大の国策に乗る銘柄として株価を刺激する背景とな