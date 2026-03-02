ブルーライトは、可視光線の中でも波長が短くエネルギーが高い光を指します。太陽光にも含まれていますが、現代ではスマートフォンやパソコン、タブレット、テレビなどのデジタルデバイスから発せられるブルーライトへの曝露が問題視されています。ここでは、ブルーライトがメラトニンの分泌を抑制するメカニズムと、デジタルデバイス使用が睡眠に与える影響について解説します。 監修医師：伊藤