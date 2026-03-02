リンクをコピーする

ニューヨーク・ニックス vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月2日（月）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 114 - 89 サンアントニオ・スパーズ NBAのニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーター