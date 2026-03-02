急性リンパ性白血病では、骨髄で異常な細胞が急速に増殖することで正常な血液細胞の産生が妨げられ、貧血、出血傾向、感染症といった特徴的な症状が現れます。これらの症状は日常生活に大きな影響を及ぼすため、早期の発見と適切な対応が重要となります。ここでは、急性リンパ性白血病における代表的な症状について詳しく解説します。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院