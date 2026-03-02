リンクをコピーする

ブルックリン・ネッツ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月2日（月）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 102 - 106 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのブルックリン・ネッツ対クリーブランド・キャバリアーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはクリ