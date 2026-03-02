デンバー・ナゲッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年3月2日（月）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 108 - 117 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリー