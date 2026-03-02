シカゴ・ブルズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年3月2日（月）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 120 - 97 ミルウォーキー・バックス NBAのシカゴ・ブルズ対ミルウォーキー・バックスがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはミルウォーキー・バックスがリードし30-32