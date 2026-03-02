トッテナム・ホットスパーを率いるイゴール・トゥドール暫定監督は、フルアム戦を振り返り「問題は多い」と語ったほか、フルアムの先制点に関する判定にも言及した。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。1日にプレミアリーグ第28節が行われ、トッテナムはアウェイでフルアムと対戦した。トッテナムは7分にフルアムのハリー・ウィルソンによる得点で先制を許すと、34分にも失点。66分にリチャーリソンの