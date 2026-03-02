2日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比750ポイント安の3万5050ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万5625.76ポイントに対しては575.76ポイント安。 株探ニュース