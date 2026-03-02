2日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比17ポイント安の750ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値777.7ポイントに対しては27.7ポイント安。 株探ニュース