イランとの間で攻撃の応酬が続くイスラエルでは、2日朝にも専用のバスで現地に住む日本人の退避が検討されていることがわかりました。【映像】イランへ攻撃する様子イスラエル南部では、多数の軍用機が駐機し、次の攻撃に備えていました。イスラエル軍は1日、イランへの初日の攻撃で、開始1分間に軍の参謀総長ら司令官およそ40人を殺害したと発表しました。ネタニヤフ首相は、攻撃が今後数日でさらに激化するとし、「軍の