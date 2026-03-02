アメリカやイスラエルからの攻撃が続くイランではハメネイ師の後継者の選出まで、権限を代行する評議会が設置されました。イランの大統領は徹底抗戦を呼びかけています。【映像】ハメネイ師を悼む市民の様子ペゼシュキアン大統領は1日、声明で最高指導者の権限を代行する指導者評議会の設置を発表し、「最高指導者が世を去っても真理と正義の道を歩む者が途絶えることはない」と、国民に団結と報復を呼びかけました。国営テ