球界注目のNo.1若手有望株のパイレーツ、コナー・グリフィン選手（19）が1日（日本時間2日）、カージナルス戦でこの春3本目となる本塁打を初回に放った。「2番・遊撃」でスタメン出場。試合開始からわずか3球目、カージナルス先発、カイル・リーイーのスイーパーをとらえ、左中間スタンドへの先制2点本塁打を放ち、非凡な打撃センスを改めて示した。スポーツ専門局「ESPN」電子版は試合後のグリフィンのコメントを紹介。「本当