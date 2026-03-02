ロッテの松川虎生が1日、韓国ロッテとの練習試合で二塁盗塁を刺した。2−4の6回二死一塁で、田中晴也がジョン・ミンゼに1ストライクから投じた2球目に一塁走者の代走ザン・ドゥソンがスタートを切ると、松川は素早く二塁へ送球しアウトにした。◆ WBC組の捕手陣と自主トレ松川は近年、打撃では強く振ること、守備ではスローイングをテーマに自主トレを行ってきた。今年は「キャッチャーとしてはスローイングが課題だったの