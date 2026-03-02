友人A子から聞いたエピソードです。料理を作っても夫に「まずい」と言われ続け、自信を失いかけてしまったA子。客観的な意見を聞くために夫の友人に手料理を食べてもらうことになりました。友人たちの反応は……？ 料理を酷評し続ける夫