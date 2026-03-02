【3COINS（スリーコインズ）】から、毎日の食卓をパッと明るく彩ってくれる新作食器が登場しました！ バイカラーのモダンな色づかいが特徴で、いつものメニューを盛り付けるだけでカフェのような雰囲気を演出できます。レンジや食洗機にも対応。シリーズで揃えたくなる魅力的なラインナップをご紹介します。 メイン料理が映える！「ラインプレート：24cm」 直径約24cmとゆとりのあるサイズ