◆オープン戦ドジャース４―３エンゼルス（１日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が１日（日本時間２日）、エンゼルス戦で今春のオープン戦初出場した。２打数無安打でベンチに下がったベッツは、試合中にインタビューに応じた。山本由伸の加入１年目から、やり投げなど独特のトレーニングに興味を示し、取り入れてきているベッツ。今オフも矢田トレーナーとトレーニン