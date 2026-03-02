モデルの吉井美優の最新ファッションがファンを惹きつけている。２日までに自身のインスタグラムを更新し、猫の絵文字と共に衣装ショットを大量に投稿。デコルテ全開の黒ドレスやブラウンのワンピース、猫耳を付けたグレーや白のコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「ほんとにー！！！久しぶりだよ〜楽しみすぎて早起きしちゃいそう！」「楽しみすぎて遠足前の子供みたいにはしゃいでます」「みぃちゃん可愛く