「痩せたら可愛い」そんな言葉に対し、逆に“23kg太った写真”を投稿。この異色のビフォーアフターが、Xで約870万インプレッションを記録し、大きな話題を呼んだ藤田シオンさん。彼女はいったい何者なのか？ 一般的なダイエット投稿とは真逆の発信スタイルで注目を集めたが、その裏には、地下アイドルとしての挫折や突然の解雇、そして心身を崩した過去があったのだ。 ◆“神様”のつくった曲が歌いたくてアイドルデビューを決意