テレビ東京の山本倖千恵アナウンサー（２６）が１日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催された東京マラソンを完走したことを報告した。元陸上部でインターハイ出場やマイルリレー全国３位の経験のある同アナ。「初マラソン無事完走しました東京をぐるっと自分の足で回る面白さ、海外ランナーの多さ、遠藤やスタッフの皆さんの協力、一緒に走ってくれた友人！うまく笑えないほどへとへとになりましたがとっても楽しく終