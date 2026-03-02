芸能プロダクションTRUSTAR（トラスター）は2日、「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩（15）が1日付けで所属したことを発表した。【写真】圧倒的なスタイルを披露した中尾明彩中尾は2011年2月2日、鹿児島県生まれ。「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞した。圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器にモデル・俳優を目指す。■中尾明彩コメント