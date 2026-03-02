第二次高市内閣が、盤石の支持のもとで発足した。“アンチ移民”など世界の右傾化が進む中で、日本もその流れに沿って舵取りが進むのだろうか？元国連職員でロンドン在住の著述家・谷本真由美氏（Ｘでは“めいろま”としてフォロワー25万人）による連載『世界と比較する日本の保守化』。今回は「日本の保守と欧米の保守の決定的な違い」について、歴史・文化的背景から考察する。◆変化や移動に貪欲な欧米諸国前回「変わらないこ