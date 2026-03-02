電車が走るための命綱！ パンタグラフの仕組み電車は、屋根上の「パンタグラフ」が架線（トロリ線）に接触して電気を取り込み、車両へ供給することで走行します。この装置は、いわば電車にとっての“命綱”ともいえる極めて重要な存在です。【新幹線に採用】画期的！ フクロウの羽にヒントを得たパンタグラフ（写真）しかし走行中は、速度の上昇にともなう接触力の変動や、架線のたわみなどの影響で、パンタグラフが一時的に電