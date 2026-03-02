【ニューヨーク＝木瀬武】１日夜（日本時間２日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末の終値から約８ドル高の１バレル＝７５ドル台をつけた。米軍がイランの核施設を攻撃した昨年６月以来、９か月ぶりの高値となる。