タレントの吉田照美が１日、パーソナリティーを務めるＢＡＹＦＭ「ＴＥＲＵＭＩｄｅＳＵＮＤＡＹ！」（日曜・午前９時）に生出演し、同番組が今月いっぱいで終了することを発表した。同番組は、２０１７年４月にスタートした。吉田は「ここでリスナーのみなさんにお知らせがあります」と切り出し「２０１７年４月２日にスタートしました『テルサン』でございますが今月２９日、日曜日の放送をもちまして番組終了という