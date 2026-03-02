◆ベルギー１部リーグ▽第２７節ゲンク３―０ヘント（１日、セゲカ・アレナ）ゲンク所属の日本代表ＭＦ伊東純也は後半２８分から途中出場。２―０の後半アディショナルタイム１分、カウンターの場面でスピードに乗ったドリブルで右サイドを疾走すると、中央への正確なラストパスで、ＭＦソルの得点をアシストした。チームは、勝ち点で競っていたライバルとの直接対決を制し、プレーオフ１進出圏内の６位に浮上した。相手の