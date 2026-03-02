１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサーが２日、自身のＳＮＳを更新。大手芸能プロ「セント・フォース」に所属したことを発表した。同社には多数の女性フリーアナウンサーがおり、今後はフリーアナとして活動していくとみられる。「ご報告です！今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします。大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです」とつづった。続けて「ご縁に