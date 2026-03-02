2月28日は世界希少・難治性病患の日と定められています。世界で確認されている希少病患は7000種類を超えており、よく見られる希少病患としては血友病、筋萎縮性側索硬化症、フェニルケトン尿症、骨形成不全症などがあります。試算によると、中国では現在、各種希少病患の患者が約6000万人に達しています。希少病患には「発症率は低いものの、種類が多く、診療が困難」という特徴があります。ここ数年来、中国は希少病患の救助治療