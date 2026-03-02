四駆＆ハイパワーな最上級モデルトヨタは2026年2月25日、「bZ4X」に続く新たな電気自動車「bZ4Xツーリング」を発表し、同日に発売しました。bZ4Xの魅力を受け継ぎながら、ラゲッジスペースにゆとりを持たせ、アウトドアをはじめとするさまざまなシーンで使いやすい仕様としています。【画像】超カッコいい！ これが“1番高い”トヨタ新型「“四駆”ステーションワゴンSUV」です！（30枚以上）では、新型bZ4Xツーリングの中で