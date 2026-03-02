１日午後５時半頃、山梨県昭和町河東中島の交差点で、南甲府署地域課の男性巡査長（４５）が運転する緊急走行中のパトカーと、男性（７７）が運転する乗用車が出合い頭に衝突する事故があった。同署によると、パトカーの助手席に乗っていた男性巡査（２０）と、乗用車の運転者の男性、助手席の女性（７２）の計３人が病院に搬送された。全員意識はあるという。現場は信号機のある十字路交差点で、赤信号を直進中のパトカーが