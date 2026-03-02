ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は、精神的な支えや応援してくれる人がいることを改めて実感できるようです。難しいものに挑戦するときなど、1人ではない