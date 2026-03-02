東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.36高値184.55安値183.71 185.54ハイブレイク 185.05抵抗2 184.70抵抗1 184.21ピボット 183.86支持1 183.37支持2 183.02ローブレイク ポンド円 終値210.41高値210.83安値209.80 211.92ハイブレイク 211.38抵抗2 210.89抵抗1 210.35ピボット 209.86支持1 209.32支持2 208.83ロ&#1254