東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.79高値9.83安値9.76 9.90ハイブレイク 9.86抵抗2 9.83抵抗1 9.79ピボット 9.76支持1 9.72支持2 9.69ローブレイク シンガポールドル円 終値123.38高値123.55安値123.09 124.05ハイブレイク 123.80抵抗2 123.59抵抗1 123.34ピボット 123.13支持1 122.88支持2 122.67ローブレイ