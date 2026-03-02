ＮＹ原油時間外急騰、1バレル74ドル台半ばホルムズ海峡が事実上封鎖 東京時間08:03現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝74.51（+7.49+11.18%） NY原油は時間外で急騰、先週末の米国イスラエルによるイラン攻撃を受け急騰している。 米国とイスラエルは先週末イランに対して大規模攻撃を開始、イラン最高指導者のハメネイ師が死亡した。トランプ米大統領は「全ての目標が達成されるまで