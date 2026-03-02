ＮＹ金時間外大幅上昇、トランプ目標達成までイラン攻撃継続 東京時間08:10現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5390.00（+142.10+2.71%） NY金は時間外で大幅上昇、安全資産である金に買いが広がっている。 米国とイスラエルは先週末イランに対して大規模攻撃を開始、イラン最高指導者ハメネイ師が死亡した。トランプ米大統領は「全ての目標が達成されるまで戦闘を継続する」と表明。