米株価指数先物急落、米イラン紛争利下げペース鈍化の可能性も 東京時間08:14現在 ダウ平均先物MAR 26月限48448.00（-552.00-1.13%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6820.50（-68.50-0.99%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24737.25（-267.50-1.07%） 米株価指数は時間外で急落、米イラン軍事衝突を受けリスク回避の売りが広がっている。 米国とイスラエルは先週末イランに対して大規模攻撃を開始、イ