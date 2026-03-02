「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）広島の新外国人、フレディ・ターノック投手（２７）が１日、先発で４回４安打無四球１失点の好投を披露し、開幕ローテ入りへ順調な調整ぶりをアピールした。来日最速となる１５５キロを２度計測するなど、直球の威力は十分。新井貴浩監督（４９）は、「イニングが伸びても真っすぐの力が落ちない」と高い評価を与えた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。