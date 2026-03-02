アメリカのトランプ大統領は「イランの海軍司令部をほぼ壊滅させた」と主張しました。【映像】トランプ大統領のSNSトランプ大統領は1日、自身のSNSで「我々はイラン海軍の比較的大きく重要な船も含む、艦艇9隻を撃沈した」と投稿しました。また、「残りの船も追跡中でまもなく海底に沈むことになる」としたうえで、イランの海軍司令部をほぼ壊滅させたと主張しました。また、アメリカ中央軍は1日、B2爆撃機が28日夜にイラ